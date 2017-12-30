Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Общество

Три тираннозавра устроили бой в прямом эфире MSNBC
В прямом эфире телеканала MSNBC три тираннозавра между собой устроили бой. За спиной телеведущей новостей на экран монитора попали трое людей, переодетых в динозавров, которые забавно себя вели.

Три тираннозавра устроили бой в прямом эфире MSNBC


Ролик разместили на официальном аккаунте канала в Twitter. На видеозаписи можно увидеть, как журналист MSNBC Хэйли Джексон в студии ведет обсуждение с экспертом важного вопроса о налоговой реформе. В то же время у ведущей за спиной на большом мониторе появляются переодетые в костюмы люди. «Тираннозавры» носятся по газону и стараются бороться друг с другом. Однако ни телеведущая, ни сама эксперт, которая имела возможность заметить странные обстоятельства на экране телевизора, не обратили внимания на происходящее.

Сам видеоролик просмотрело более 6,5 тыс. пользователей, и было сделано около 2,5 тыс. ретвитов. По информации газеты The Palm Beach Post, разыгранную юмористическую сценку специально показали перед установленными камерами местные жители. Один из инициаторов костюмированного «спектакля» смотрел канал MSNBC в прямом эфире и координировал движения остальных действующих приятелей. Впоследствии людей попросили удалиться из кадра сотрудники съемочной группы канала.
Автор: Дягилев Михаил
Вчера, 19:42
Читайте также
Загрузка...
В Ростове-на-Дону запретили торговлю на
«Мосгортранс» объявило конкурс на покупку 300
СМИ: Гигантская желтая утка вышла в пикет у
Ростуризм подготовил памятку о мерах безопасности
Новогоднюю подсветку в Москве зажгут на фасадах
Фотограф из Румынии составила атлас женской
Роскачество нашло следы краба в крабовом мясе
Три тираннозавра устроили бой в прямом эфире MSNBC
Сергей Собянин сообщил об открытии вестибюля
Работу московского метрополитена в новогоднюю
В Совфеде назвали заявление ИГ о причастности к
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
Добавление комментария
Последние новости
31.12, 05:30 Разработка ученых воронежского университета будет
31.12, 05:00 Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева объяснила
31.12, 04:30 В Ростове-на-Дону запретили торговлю на нелегальных
31.12, 04:00 «Мосгортранс» объявило конкурс на покупку 300
31.12, 03:30 СМИ: Гигантская желтая утка вышла в пикет у
31.12, 03:00 «Дом-2»: Ольга Бузова отозвалась о сольном концерте как
31.12, 02:30 Ученые: Человек может жить без желудка и еще 6 органов
31.12, 02:00 Фигуристка Тотьмянина во время выступления в шоу
31.12, 01:30 Астрофизики: На формирование галактик влияют квазарные
31.12, 01:00 Тяжелое состояние Олега Табакова спровоцировали действия
31.12, 00:30 Галкин выложил в Instagram новое фото Пугачевой с их
31.12, 00:00 Гаянэ Багдасарян показала сексуальное видео со своей
30.12, 23:30 Пелагея рассказала Урганту, что не готовит завтрак
30.12, 23:00 Ростуризм подготовил памятку о мерах безопасности для
30.12, 22:30 Новогоднюю подсветку в Москве зажгут на фасадах
30.12, 22:00 Полина Гагарина спела на борту самолета песню «В лесу
30.12, 21:30 Фотограф из Румынии составила атлас женской красоты
30.12, 21:16 ФСБ заявила о личности исполнителя теракта в
30.12, 21:10 В ТОП-5 вторичного рынка авто в РФ лидирует Ford Focus
30.12, 21:00 Роскачество нашло следы краба в крабовом мясе