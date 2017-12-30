Три тираннозавра устроили бой в прямом эфире MSNBC
В прямом эфире телеканала MSNBC три тираннозавра между собой устроили бой. За спиной телеведущей новостей на экран монитора попали трое людей, переодетых в динозавров, которые забавно себя вели.
Ролик разместили на официальном аккаунте канала в Twitter. На видеозаписи можно увидеть, как журналист MSNBC Хэйли Джексон в студии ведет обсуждение с экспертом важного вопроса о налоговой реформе. В то же время у ведущей за спиной на большом мониторе появляются переодетые в костюмы люди. «Тираннозавры» носятся по газону и стараются бороться друг с другом. Однако ни телеведущая, ни сама эксперт, которая имела возможность заметить странные обстоятельства на экране телевизора, не обратили внимания на происходящее.
Сам видеоролик просмотрело более 6,5 тыс. пользователей, и было сделано около 2,5 тыс. ретвитов. По информации газеты The Palm Beach Post, разыгранную юмористическую сценку специально показали перед установленными камерами местные жители. Один из инициаторов костюмированного «спектакля» смотрел канал MSNBC в прямом эфире и координировал движения остальных действующих приятелей. Впоследствии людей попросили удалиться из кадра сотрудники съемочной группы канала.
Ролик разместили на официальном аккаунте канала в Twitter. На видеозаписи можно увидеть, как журналист MSNBC Хэйли Джексон в студии ведет обсуждение с экспертом важного вопроса о налоговой реформе. В то же время у ведущей за спиной на большом мониторе появляются переодетые в костюмы люди. «Тираннозавры» носятся по газону и стараются бороться друг с другом. Однако ни телеведущая, ни сама эксперт, которая имела возможность заметить странные обстоятельства на экране телевизора, не обратили внимания на происходящее.
Сам видеоролик просмотрело более 6,5 тыс. пользователей, и было сделано около 2,5 тыс. ретвитов. По информации газеты The Palm Beach Post, разыгранную юмористическую сценку специально показали перед установленными камерами местные жители. Один из инициаторов костюмированного «спектакля» смотрел канал MSNBC в прямом эфире и координировал движения остальных действующих приятелей. Впоследствии людей попросили удалиться из кадра сотрудники съемочной группы канала.
Автор: Дягилев Михаил