В Пулково в багажном отсеке лайнера ловили львенка, прилетевшего из Грозного
В Пулково в багажном отсеке лайнера, прилетевшего из Грозного в Санкт-Петербург, обнаружили львенка. В компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» объяснили, что животное во время перелёта выбралось из пластиковой клетки.
Сообщается, что сбежавшего трехмесячного львёнка ловили на протяжении пяти часов. Было установлено, что хищника перевозили в спецвольере. Сотрудники аэропорта, обнаружив животное, попытались усмирить его и поместить обратно в вольер. Как выяснилось, перед вылетом из Грозного льву-подростку ввели снотворное, но во время перелета он пришёл в себя. Инцидент стал стрессовой ситуацией и для молодого льва, и для персонала международного аэропорта Пулково. Волновались и пассажиры рейса авиакомпании UTair, так как самолет был задержан почти на шесть часов.
Лайнер вылетел в Грозный после того, как животное удалось поймать. Сотрудники аэропорта рассказали, что на борту самолета находились пассажиры с детьми. Видеоматериал о задержке рейса из Санкт-Петербурга в Грозный размещен на хостинге YouTube.
Сообщается, что сбежавшего трехмесячного львёнка ловили на протяжении пяти часов. Было установлено, что хищника перевозили в спецвольере. Сотрудники аэропорта, обнаружив животное, попытались усмирить его и поместить обратно в вольер. Как выяснилось, перед вылетом из Грозного льву-подростку ввели снотворное, но во время перелета он пришёл в себя. Инцидент стал стрессовой ситуацией и для молодого льва, и для персонала международного аэропорта Пулково. Волновались и пассажиры рейса авиакомпании UTair, так как самолет был задержан почти на шесть часов.
Лайнер вылетел в Грозный после того, как животное удалось поймать. Сотрудники аэропорта рассказали, что на борту самолета находились пассажиры с детьми. Видеоматериал о задержке рейса из Санкт-Петербурга в Грозный размещен на хостинге YouTube.
Автор: Семен Зайцев