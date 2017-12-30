Созданная ДНК-вакцина поможет победить все штаммы вируса гриппа
Специалистами Университета штата Вашингтон создана уникальная ДНК-вакцина, которая поможет победить все известные ныне штаммы вирусов. Предполагается, что приблизительно через 10 лет препарат уже появится в аптеках.
По словам экспертов, сложность создания вакцины, спасающей от гриппа, заключается в том, что штаммы вируса постоянно мутируют. Однако ученые надеются, результаты проведенного ими исследования помогут решить эту проблему. Так, для этого они решили использовать не обычную, а ДНК-вакцину, которая вбрасывает генетический код в клетки человека, при этом ориентирует их на производство антигена, который и способствует выздоровлению. К примеру, во время гриппа универсальная вакцина заставит клетки человека производить антигены, а также поможет антителам и иммунным клеткам побороть болезнь.
Во время испытания инъекции на обезьянах было замечено, что после трех уколов с препаратом их организм начал генерировать сильный иммунный ответ против каждого из штаммов вируса гриппа А, а также дополнительного белка, имеющегося в каждом виде обычной простуды. Предполагается, что универсальная ДНК-вакцина будет вводиться больным через генную пушку, что позволит ферментам попадать сразу в клетки.
Ученые предполагают, что создание такого препарата станет прорывом в медицинской среде, и со временем ассортимент таких лекарств только увеличится. Однако пока что препарату предстоят серьезные клинические испытания и усовершенствования, прежде чем он появится на прилавках аптек.
По словам экспертов, сложность создания вакцины, спасающей от гриппа, заключается в том, что штаммы вируса постоянно мутируют. Однако ученые надеются, результаты проведенного ими исследования помогут решить эту проблему. Так, для этого они решили использовать не обычную, а ДНК-вакцину, которая вбрасывает генетический код в клетки человека, при этом ориентирует их на производство антигена, который и способствует выздоровлению. К примеру, во время гриппа универсальная вакцина заставит клетки человека производить антигены, а также поможет антителам и иммунным клеткам побороть болезнь.
Во время испытания инъекции на обезьянах было замечено, что после трех уколов с препаратом их организм начал генерировать сильный иммунный ответ против каждого из штаммов вируса гриппа А, а также дополнительного белка, имеющегося в каждом виде обычной простуды. Предполагается, что универсальная ДНК-вакцина будет вводиться больным через генную пушку, что позволит ферментам попадать сразу в клетки.
Ученые предполагают, что создание такого препарата станет прорывом в медицинской среде, и со временем ассортимент таких лекарств только увеличится. Однако пока что препарату предстоят серьезные клинические испытания и усовершенствования, прежде чем он появится на прилавках аптек.
Автор: Артем Васильев