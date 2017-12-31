Гудков сыграл роль смотрительницы музея в клипе с Дарьей Антонюк из шоу "Голос"
Александр Гудков сыграл роль смотрительницы музея в клипе с Дарьей Антонюк из шоу "Голос". Шуточный кавер был сделан на песню The Pointer Sisters "Jump".
Пользователи Instagram, где артист и поделился роликом, отметили профессиональную режиссерскую работу, безупречный вокал Антонюк и, конечно, потрясающе уморительную игру КВНщика. Клип снимался в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.
Пользователи Instagram, где артист и поделился роликом, отметили профессиональную режиссерскую работу, безупречный вокал Антонюк и, конечно, потрясающе уморительную игру КВНщика. Клип снимался в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.
Автор: Долгих Анна