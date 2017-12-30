В центре Рязани маршрутный микроавтобус врезался в Lexus
В центральной части города Рязань произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и автомобиля Lexus. Происшествие случилось возле библиотеки им. Горького.
В субботу, 30 декабря, в районе ул. Ленина неподалеку от остановочного пункта «Библиотека имени Горького» рейсовый автобус под номером 88, проезжая участок перекрестка, врезался в легковой автомобиль Lexus, который выезжал из-за поворота. Сообщение об инциденте передал один из многих очевидцев дорожной аварии.
По предварительно установленным данным, водителя маршрутки считают виновным в ДТП. Пострадавших с обеих сторон не было обнаружено. Все подробности происшествия выясняются сотрудниками дорожной инспекции.
В субботу, 30 декабря, в районе ул. Ленина неподалеку от остановочного пункта «Библиотека имени Горького» рейсовый автобус под номером 88, проезжая участок перекрестка, врезался в легковой автомобиль Lexus, который выезжал из-за поворота. Сообщение об инциденте передал один из многих очевидцев дорожной аварии.
По предварительно установленным данным, водителя маршрутки считают виновным в ДТП. Пострадавших с обеих сторон не было обнаружено. Все подробности происшествия выясняются сотрудниками дорожной инспекции.
Автор: Дягилев Михаил