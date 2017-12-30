Часть заложников выпустили из захваченного отделения «Укрпочты» в Харькове
В Украине продолжается удержание заложников в одном из отделений «Укрпочты» в Харькове. Несколько человек освобождены, об этом сообщают национальные массмедиа.
Указывается на тот немаловажный аспект, что среди лиц, выпущенных неизвестным, двое взрослых и несколько детей. Силовики
предложили мужчине сдаться, в противном случае, как было уточнено, спецгруппа окружит здание и проведёт операцию по силовому захвату. Сообщается, что в отделении «Укрпочты» удерживаются 11 человек, включая двух детей.
Согласно выдвинутой полицией версии, злоумышленник пытался совершить ограбление почтового отделения, но ввиду неудавшегося преступления решил взять гражданских лиц в заложники. Полиция держит ситуацию под контролем.
Указывается на тот немаловажный аспект, что среди лиц, выпущенных неизвестным, двое взрослых и несколько детей. Силовики
предложили мужчине сдаться, в противном случае, как было уточнено, спецгруппа окружит здание и проведёт операцию по силовому захвату. Сообщается, что в отделении «Укрпочты» удерживаются 11 человек, включая двух детей.
Согласно выдвинутой полицией версии, злоумышленник пытался совершить ограбление почтового отделения, но ввиду неудавшегося преступления решил взять гражданских лиц в заложники. Полиция держит ситуацию под контролем.
Автор: Семен Зайцев