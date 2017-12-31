"Дом-2": Виктория Романец посидела на коленках у Санты из Чехии
Известная по телепроекту "Дом-2" Виктория Романец рассказала поклонникам о том, как посидела на коленях у Санты из Чехии. В Прагу отмечать Новый год знаменитость поехала с супругом.
Романец объяснила свой немного детский поступок тем, что хотела проникнуться духом Рождества и загадать новогоднее желание. Знаменитость делится с фолловерами прекрасной готической архитектурой европейского города, хорошим отношением к приезжим и вкусной кухней. Святому Микулашу, местному Деду Морозу, Романец призналась, что хорошо вела себя в 2017-м, и даже присела к пожилому сказочному герою на колени, словно ребенок.
Романец объяснила свой немного детский поступок тем, что хотела проникнуться духом Рождества и загадать новогоднее желание. Знаменитость делится с фолловерами прекрасной готической архитектурой европейского города, хорошим отношением к приезжим и вкусной кухней. Святому Микулашу, местному Деду Морозу, Романец призналась, что хорошо вела себя в 2017-м, и даже присела к пожилому сказочному герою на колени, словно ребенок.
Автор: Долгих Анна