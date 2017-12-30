Лера Кудрявцева откровенно рассказала о разрыве с бывшими возлюбленными
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала откровенно о ситуации в своей интимной жизни и о разрыве с бывшими возлюбленными. Звезда приняла участие в собственном шоу в роли обыкновенной гостьи и сообщила свои сокровенные тайны.
Телеведущей Лере Кудрявцевой в эфире шоу «Секрет на миллион» смогли задать личные вопросы ее друзья-звезды, среди которых была Ирина Дубцова, Елена Воробей, Дмитрий Маликов и другие. Российская ведущая и актриса рассказала, помимо прочего, о настоящих поводах, послуживших разрывом отношений с бывшими возлюбленными.
В 18-летнем возрасте Лера Кудрявцева связала себя узами брака с бывшим участником коллектива «Ласковый май». Позже выяснилось, что супруг ей изменяет, и отношения сразу подошли к концу, оставив после себя маленького ребенка. Второй брак Кудрявцевой также не имел длительного продолжения, — на этот раз муж был простым аферистом. Телеведущая до сих пор не может добиться от второго супруга возврата средств на сумму почти $300 тыс. Отношения с певцом Сергеем Лазаревым точно так же не стали главными в жизни. По прошествии периода в четыре года Кудрявцева приняла решение расстаться с бывшим участником группы «Smash!!», но сумев сберечь с ним дружеские отношения. По словам Кудрявцевой, сейчас она ощущает себя счастливой, находясь более шести лет возле своего избранника — хоккеиста Игоря Макарова.
Телеведущей Лере Кудрявцевой в эфире шоу «Секрет на миллион» смогли задать личные вопросы ее друзья-звезды, среди которых была Ирина Дубцова, Елена Воробей, Дмитрий Маликов и другие. Российская ведущая и актриса рассказала, помимо прочего, о настоящих поводах, послуживших разрывом отношений с бывшими возлюбленными.
В 18-летнем возрасте Лера Кудрявцева связала себя узами брака с бывшим участником коллектива «Ласковый май». Позже выяснилось, что супруг ей изменяет, и отношения сразу подошли к концу, оставив после себя маленького ребенка. Второй брак Кудрявцевой также не имел длительного продолжения, — на этот раз муж был простым аферистом. Телеведущая до сих пор не может добиться от второго супруга возврата средств на сумму почти $300 тыс. Отношения с певцом Сергеем Лазаревым точно так же не стали главными в жизни. По прошествии периода в четыре года Кудрявцева приняла решение расстаться с бывшим участником группы «Smash!!», но сумев сберечь с ним дружеские отношения. По словам Кудрявцевой, сейчас она ощущает себя счастливой, находясь более шести лет возле своего избранника — хоккеиста Игоря Макарова.
Автор: Дягилев Михаил