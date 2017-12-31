Анна Хилькевич поделилась семейным фото с мужем и маленькой дочерью
Анна Хилькевич поделилась уютным семейным фото с мужем и маленькой дочерью Ариной. Актриса забавно кривляемся в камеру и называет свою семью тремя счастливыми друзьями.
Также молодая мама шутит, что маленькая Ариша уже закусывает, хотя Новый год пока не наступил. За короткое время фото набрало 15 тысяч лайков и множество отзывов, среди которых семью Хилькевич назвали самой красивой и крутой.
Также молодая мама шутит, что маленькая Ариша уже закусывает, хотя Новый год пока не наступил. За короткое время фото набрало 15 тысяч лайков и множество отзывов, среди которых семью Хилькевич назвали самой красивой и крутой.
Автор: Долгих Анна