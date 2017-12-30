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В ТОП-5 вторичного рынка авто в РФ лидирует Ford Focus 2012 года выпуска
Эксперты составили ТОП-5 автомобилей, наиболее часто предлагаемых на вторичном рынке РФ. В ходе исследования учитывались машины 2007-2016 года. В перечне Автостата лидирует Ford Focus 2012 года выпуска.

В ТОП-5 вторичного рынка авто в РФ лидирует Ford Focus 2012 года выпуска


В ходе анализа экспертами Автостата вторичного рынка было установлено, что на первой позиции в ТОП-5 находится Ford Focus, выпущенный пять лет назад. Количество объявлений превысило 1,070 тыс. единиц. На второй позиции находится японская Toyota Corolla, особенно машины, произведенные в 2008 году (860 размещённых на специализированных сайтах объявлений). В продажах в сегменте вторичного рынка третье место занимает Hyundai Solaris 2011 года выпуска (750 официально размещенных в Рунете объявлений). В ТОП на пятой позиции находятся совместно отечественная Lada Granta и японский седан бизнес-класса Toyota Camry 2007 года выпуска.

Особо отмечено, что среди Ford Focus среднестатистическая цена автомобиля составляет 510 тыс. руб. при пробеге 88-90 тыс. км. Японская Toyota Corolla предлагается за 469 тыс. руб. при пробеге 132,5 тыс. км. Южнокорейский Hyundai Solaris стоит 440 тыс. руб. при пробеге от 90 тыс. км.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 21:10
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