ФСБ заявила о личности исполнителя теракта в Санкт-Петербурге, который оказался националистом

«В ходе следования оперативно-розыскных действий со стороны ФСБ РФ 30 декабря текущего года идентифицирован и задержан мужчина, подозреваемый в создании и приведении в действие самодельного взрывного устройства. Происшествие было зафиксировано 27 декабря в торговом помещении магазина «Перекресток» в городе Санкт-Петербург», - содержится в сообщении.

Пресс-служба также информирует, что подозреваемого петербуржца передали в СК РФ для осуществления последующих установочных действий. Об остальных подробностях пока информация не предоставлялась.Сообщение соответствующего содержания было опубликовано на официальном интернет-портале государственной службы безопасности РФ.