В Екатеринбурге прошел забег полуголых Дедов Морозов
В Екатеринбурге в рамках новогоднего марафона прошел забег полуголых Дедов Морозов. Участники обнажили торсы, не побоявшись мороза, однако оставили традиционные красные шапки и накладные бороды.
11 участников вышли в центр города, появившись на людях в красных летних шортах. Один из бегунов признался, что он с друзьями придумал такую необычную идею мероприятия еще несколько лет назад, а "моржуют" друзья уже 3 года. Деды Морозы пробежали по Вайнера до площади 1905 года, дальше на Плотинку, ул. 8 Марта и обратно, успев сделать фотографии с местными жителями.
11 участников вышли в центр города, появившись на людях в красных летних шортах. Один из бегунов признался, что он с друзьями придумал такую необычную идею мероприятия еще несколько лет назад, а "моржуют" друзья уже 3 года. Деды Морозы пробежали по Вайнера до площади 1905 года, дальше на Плотинку, ул. 8 Марта и обратно, успев сделать фотографии с местными жителями.
Автор: Долгих Анна