Эксперты провели тест-драйв внедорожника Toyota Land Cruiser 150 2018 года

Эксперты отмечают обновленный дизайн кузова, Prado получил ребристый капот, как у модели 200. Видоизменён дизайн переднего и заднего бамперов, за счёт этого автомобиль стал длиннее на 60 миллиметров. Новинка получила светодиодные фары. Задние блок-фонари, огни ходового света у всех комплектаций также выполнены в светодиодном решении. Обновленный внедорожник стал безопаснее за счёт системы активной безопасности Toyota Safety Sence. Она включает в себя PCS-предупреждение, информирующее водителя об угрозе лобового столкновения. При этом срабатывает функция автоматического торможения. Система PSA распознаёт дорожные знаки, информируя о них, приложение LDA оповещает о съезде с полосы движения. Среди других опций предусмотрен круиз-контроль, имеющий функцию поддержания безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства.Инженеры оборудовали Prado 2018 системой стабилизации кузова KDSS (в комплектации Premium). Она же получила систему Crawl Control, отвечающей за поддержание постоянной скорости при перемещению по бездорожью. Система MTS представляет собой селектор выбора режима работы вспомогательных систем в условиях отсутствия асфальтового покрытия. Имеются камеры кругового видеообзора MTM, предусмотрен и межосевой дифференциал повышенного трения Tosen LSD. Данная функция в обновлённом внедорожнике работает в автоматическом режиме. Машина получила заднюю пневматическую подвеску, имеющей регулировку клиренса и жесткости. Интерьер не имеет особых изменений за исключением нового рулевого колеса. Отмечены декоративные вставки в салоне, в консоль установлена мультимедийная система с сенсорным дисплеем Toyota Touch 2, с GPS и акустикой JBL (у комплектации Premium).Линейка моторов внедорожника состоит из трёх агрегатов: 2,7-литровый 163-сильный 4-цилиндровый мотор и двигатель с рабочей камерой 4,0 и мощностью 282 л.с. Предполагается производство дизельной версии с агрегатом 2,8 л потенциалом 177 л. с. Все моторы имеют норму токсичности Евро 6. Обновлённая модель Toyota Land Cruiser 2018 года получила расширенный список стандартных опций и ряд комплектаций. Базовая версия оборудована 5-ступенчатой МКПП. Несмотря на заметное увеличение стоимости флагман выглядит намного привлекательнее. Эксперты отмечают, что дефорсированные моторы позволяют экономить при уплате дорожного налога. В Россию Land Cruiser Prado будет поставляться с конца декабря.Базовая комплектация Classic получила стальные штампованные диски, кондиционер, блокировку межосевого дифференциала, понижающую передачу (демультипликатор) и электрические стеклоподъемники стёкол. Предусмотрена возможность регулировки рулевой колонки в двух направлениях, положения кресла водителя изменяются по высоте. В салоне имеется семь подушек безопасности, предусмотрена система стабилизации внедорожного режима движения. Предусмотрена возможность регулировки зеркал заднего вида при помощи мини-электромоторов. За алюминиевые легкосплавные диски нужно доплатить 71 тыс. рублей. Дополнительная окраска кузова с эффектом металлик будет стоить потенциальному покупателю 27 тыс. руб. Отмечено, что версия Classic, имеющая турбированный дизельный двигатель с 6-ступенчатым «автоматом», потребует дополнительно 800 тыс. руб. Комплектация Standart имеет базовый бензиновый двигатель объёмом 2,7 л 163 л. с. За автоматическую коробку передач придётся доплатить 350 тыс. руб. Начальная стоимость комплектации Standat начинается с отметки 2,48 млн руб. Данная версия получила фирменную аудиосистему с MP3, противотуманные фары, алюминиевые диски колес, обогрев зеркал заднего вида. Имеется штатный парктроник, Bluetooth и телефонный Hands-free. За окраску кузова с эффектом металлик необходимо также доплатить 27 тыс. руб., как и у флагманской комплектации Luxe.Эксперты отмечают, что версия Comfort стоит 3,13 млн рублей. Данный вариант имеет под капотом дизельный 4-цилиндровый мотор, вырабатывающий в максимуме 177 л. с. при объеме камеры 2,8 л. Агрегат комплектуется 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Данная комплектация предусматривает подогрев передних сидений с электроприводом регулировок по высоте, запуск мотора кнопкой с бесключевым доступом и современный двухзонный климат-контроль. Удобство вождения и безопасность улучшают системы помощи при старте на спуске и подъеме с горы. Установлена видеокамера заднего обзора, датчик давления в шинах и круиз-контроль, имеется полный привод с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Внедорожник производится в семиместной версии. Комплектация Elegance комплектуется дизельным мотором, в базовую опцию входит подогрев руля, охлаждаемый бокс-подлокотник, датчики дождя и света, а также светодиодные фары головного света. Имеются боковые подножки с подсветкой, рейлинги на крыше, увеличенные диски колес до 18 дюймов, тонировка задних стёкол. Комплектация Elegance стоит 3,27 млн руб. Доплата за бензиновый V-образный 6-цилиндровый 4,0-литровый двигатель составляет 250 тыс. руб.