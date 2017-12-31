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NASA показало 10 самых популярных фотографий 2017 года
Космическое агентство NASA сформировало и показало 10 самых популярных фотоснимков уходящего 2017 года. Главным фото было названо запечатленное на аппаратуру солнечное затмение над озером Каскейд.

NASA показало 10 самых популярных фотографий 2017 года


Научными деятелями из американского астрономического агентства NASA сформулирован список наиболее оцениваемых фотографий, размещенных на официальном аккаунте ведомства в Instagram в течение текущего года. В перечень попали десять лучших фото, которые вызвали наибольшее одобрение у подписчиков в соцсети. Все отобранные фотоснимки смонтировали и показали в одном видеоролике, который опубликовали на главном канале агентства в YouTube.

Первое место числится за фотографией, сделанной во время солнечного затмения, зафиксированного над поверхностью озера Каскейд.
Следующую позицию заняло еще одно затмение, но теперь связанное с Луной, которая как бы «поглощает» Солнце. Третья позиция за снимком Земли с темной стороны, когда Солнце ее не освещает. Фотоснимок был сделан астронавтом NASA Марком Томасом Ванде Хейемом прямо с борта МКС.

Еще в рейтинге лучшей десятки года можно выделить: транзит МКС по поверхности Луны, меланхоличный Юпитер, снимок Италии с высоты уровня полета комической станции. За прошедшие пру дней подборку популярных фотоснимков NASA посмотрели более 17 тыс. пользователей.
Автор: Дягилев Михаил
Сегодня, 08:34
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