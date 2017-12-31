Ученые: В древности человечество уже контактировало с инопланетянами
Многочисленные необъяснимые находки-артефакты в разных частях нашей планеты позволяют ученым с уверенностью заявлять, что древние цивилизации людей встречались с пришельцами из других миров. Старинные изображения современных летательных аппаратов, снаряжения космонавтов и звездные карты практически не оставляют сомнений в правдивости утверждения.
Неразгаданной загадкой прошлого остается знаменитый саркофаг короля племен майя Пакаля. На его крышке отчетливо выгравирован человек, путешествующий среди звезд внутри летательного аппарата. А на шумерских печатях ученые нашли какие-то инструкции, которые, по их мнению, являются подробным описанием действий экипажа космического корабля.
Звездочеты древнего Египта имели подробные звездные карты и знали о свойствах некоторых звезд и планет то, что лишь недавно нашло научное подтверждение. Неизвестный механизм в каменных породах был обнаружен на Камчатке. Анализ показал возраст находки в 400 миллионов лет. А около трех лет назад на снимках Луны были обнаружены что-то похожее на скелеты рептилий.
Неразгаданной загадкой прошлого остается знаменитый саркофаг короля племен майя Пакаля. На его крышке отчетливо выгравирован человек, путешествующий среди звезд внутри летательного аппарата. А на шумерских печатях ученые нашли какие-то инструкции, которые, по их мнению, являются подробным описанием действий экипажа космического корабля.
Звездочеты древнего Египта имели подробные звездные карты и знали о свойствах некоторых звезд и планет то, что лишь недавно нашло научное подтверждение. Неизвестный механизм в каменных породах был обнаружен на Камчатке. Анализ показал возраст находки в 400 миллионов лет. А около трех лет назад на снимках Луны были обнаружены что-то похожее на скелеты рептилий.
Автор: Артемов Сергей