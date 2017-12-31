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Учёные научились определять эффективность лечения антидепрессантами по анализу крови
Учёные из ФРГ И США уведомили общественность о том, что они научились определять эффективность лечения антидепрессантами по анализу крови. В научной работе, опубликованной в издании PLoS Biology, специалисты представили результаты эксперимента с лабораторными грызунами.

Учёные научились определять эффективность лечения антидепрессантами по анализу крови


В исследовании зарубежные эксперты проанализировали плазму подопытных мышей и выявили определённые гены, отвечающие за эффективность лечения посредством антидепрессантов. Согласно тестам, ход терапии и степень её успешности можно предсказать ещё до начала каких-либо медицинских процедур. Несмотря на то, что испытания проводились исключительно на лабораторных животных, авторы эксперимента уверены: их результаты в равной степени относятся и к людям.

В частности, специалисты отметили: ключевая роль в плодотворности лечения антидепрессантами принадлежит чувствительности глюкокортикоидных рецепторов, отвечающих за подавленность и депрессию. В этом состоянии у человека наблюдается понижение настроения, нарушения аппетита и сна, плохая концентрация внимания. Авторы исследования обнаружили в организме исследуемых представителей фауны особые биологические маркеры, по которым им удавалось предсказывать исход антидепрессантной терапии.

Ранее «Актуальные новости» сообщили и высокой опасности смешивания медпрепаратов и алкоголя.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 09:15
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