На Луне Юпитера Ио обнаружили новый тип мощных извержений вулканов
На Луне Ио, обращающейся вокруг Юпитера, ученые зафиксировали новый тип мощных вулканических извержений. Объект считается наиболее активным в Солнечной системе, извержения лавы происходят постоянно.
На Ио имеются сотни вулканов и лавовых озер, астрономы обнаружили на спутнике Юпитера мощные вулканические извержения. Активность была зафиксирована после расшифровки информации, полученной от зонда Galileo в 90-х годах ХХ столетия. Научный аппарат сгорел в атмосфере газового гиганта в 2003 году, но его спектрометр собрал достаточно большое количество информации. Астрофизики до сих пор изучают полученные данные. Наибольший интерес вызвал разовый высокотемпературный сигнал, его мощность в 4-10 раз превысила фоновый уровень Ио. Активность извержения вулкана увеличивалась и уменьшалась на протяжении нескольких часов.
Данный процесс, отмечают астрономы, напоминает извержения вулканов стромболического периода, происходившего ранее на древней Земле. Такие процессы относительно слабы, излияние раскалённой лавы сопровождается красочными визуальными эффектами. Для небольшой луны Ио подобные потрясения имели серьезное значение, отмечают специалисты.
На Ио имеются сотни вулканов и лавовых озер, астрономы обнаружили на спутнике Юпитера мощные вулканические извержения. Активность была зафиксирована после расшифровки информации, полученной от зонда Galileo в 90-х годах ХХ столетия. Научный аппарат сгорел в атмосфере газового гиганта в 2003 году, но его спектрометр собрал достаточно большое количество информации. Астрофизики до сих пор изучают полученные данные. Наибольший интерес вызвал разовый высокотемпературный сигнал, его мощность в 4-10 раз превысила фоновый уровень Ио. Активность извержения вулкана увеличивалась и уменьшалась на протяжении нескольких часов.
Данный процесс, отмечают астрономы, напоминает извержения вулканов стромболического периода, происходившего ранее на древней Земле. Такие процессы относительно слабы, излияние раскалённой лавы сопровождается красочными визуальными эффектами. Для небольшой луны Ио подобные потрясения имели серьезное значение, отмечают специалисты.
Автор: Семен Зайцев