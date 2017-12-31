Вирус для майнинга обнаружили в Facebook
Мессенджер одной из ведущих социальных сетей атакован неизвестными. Хакеры запустили вирус, который сам себя рассылает пользователям Facebook, а затем управляет компьютером пользователя для добывания криптовалют.
По данным портала Coinspot новый майнинг-бот впервые обнаружен в Южной Корее, затем на Украине, во Вьетнаме и многих других странах. В соцсетях пользователи видят его, как видеофайл, который при запуске прописывает свои скрипты, начинает добывать криптовалюту Monero и способен рассылать себя по списку контактов. Вирус назвали Digimine, пока нет антивируса, который распознает и вылечит вредоносное ПО.
По данным портала Coinspot новый майнинг-бот впервые обнаружен в Южной Корее, затем на Украине, во Вьетнаме и многих других странах. В соцсетях пользователи видят его, как видеофайл, который при запуске прописывает свои скрипты, начинает добывать криптовалюту Monero и способен рассылать себя по списку контактов. Вирус назвали Digimine, пока нет антивируса, который распознает и вылечит вредоносное ПО.
Автор: Артемов Сергей