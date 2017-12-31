В РФ цена на iPhone SE упала до отметки в 319 долларов
С минувшего четверга жители РФ могут приобрести iPhone SE по цене, исторически минимальной для указанной модели смартфона. Стоимость устройства с 32 ГБ памяти снизилась до отметки в 319 долларов, а без гарантии и сертификации девайс продаётся ещё дешевле.
Аналитики AppleInsider.ru, изучив предложения российских розничных продавцов на iPhone SE, выяснили: наиболее выгодно приобрести гаджет в сети «МТС» - именно там модель получила ценник в 319 долларов. Салон «Мегафон» предлагает смартфон уже за 323 доллара, «Билайн» оценил устройство в 326 долларов.
Ещё дешевле смартфон можно приобрести на так называемых «серых» рынках. Однако в данном случае, если произойдёт поломка iPhone SE, ущерб покупателю никто не возместит, так как эти экземпляры продаются без гарантии и сертификации.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о лидирующих позициях Google Pixel 2 в сравнении с iPhone X.
Аналитики AppleInsider.ru, изучив предложения российских розничных продавцов на iPhone SE, выяснили: наиболее выгодно приобрести гаджет в сети «МТС» - именно там модель получила ценник в 319 долларов. Салон «Мегафон» предлагает смартфон уже за 323 доллара, «Билайн» оценил устройство в 326 долларов.
Ещё дешевле смартфон можно приобрести на так называемых «серых» рынках. Однако в данном случае, если произойдёт поломка iPhone SE, ущерб покупателю никто не возместит, так как эти экземпляры продаются без гарантии и сертификации.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о лидирующих позициях Google Pixel 2 в сравнении с iPhone X.
Автор: Воробьева Алина