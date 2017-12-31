Учёные: На экзопланете Kepler-22 b возможно зарождение жизни
Учёные предполагают такую гипотезу, что на поверхности экзопланеты Kepler-22 b имеет все шансы к зарождению настоящая жизнь. В пользу такого предположения существует несколько предпосылок.
По утверждению астрономов, жизнь в пределах этого космического объекта слишком маловероятна, так как у нее присутствуют многочисленные значительные отличия от Земли, но данное признание факта справедливо только для земных обитателей, адаптировавшихся к своей среде. В связи с тем, что биологические организмы зародились на Kepler-22 b, они имели бы все шансы к приспособлению в самых тяжелых условиях, которые имеются на экзопланете. Кроме того, научно доказаны существования гораздо сложнейших условий выживания даже на планете Земля, где отдельные бактерии сумели выжить и приспособиться к агрессивной среде. Такие местности известны на материке Антарктида, где существует вечная мерзлота, и в районах вулканически активных зон.
На изучаемой планете предположительно содержится вода, что дает повод считать этот компонент основой для зарождения новой жизни. Показатели зондирования спутников Kepler-22 b дали понять, что на их поверхностях и в недрах также могут содержаться водные бассейны. Сама же экзопланета может выступать в роли гигантского магнита, притягивающего на себя все опасные космические объекты, защищая свои спутники.
По утверждению астрономов, жизнь в пределах этого космического объекта слишком маловероятна, так как у нее присутствуют многочисленные значительные отличия от Земли, но данное признание факта справедливо только для земных обитателей, адаптировавшихся к своей среде. В связи с тем, что биологические организмы зародились на Kepler-22 b, они имели бы все шансы к приспособлению в самых тяжелых условиях, которые имеются на экзопланете. Кроме того, научно доказаны существования гораздо сложнейших условий выживания даже на планете Земля, где отдельные бактерии сумели выжить и приспособиться к агрессивной среде. Такие местности известны на материке Антарктида, где существует вечная мерзлота, и в районах вулканически активных зон.
На изучаемой планете предположительно содержится вода, что дает повод считать этот компонент основой для зарождения новой жизни. Показатели зондирования спутников Kepler-22 b дали понять, что на их поверхностях и в недрах также могут содержаться водные бассейны. Сама же экзопланета может выступать в роли гигантского магнита, притягивающего на себя все опасные космические объекты, защищая свои спутники.
Автор: Дягилев Михаил