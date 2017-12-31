NASA запланировало на 2018 год эпическую миссию к планете Меркурий
NASA сообщило о планах совершить в 2018-2025 годах эпическую миссию к Меркурию, специалисты условно называют её «Добро пожаловать в ад» из-за потенциальной опасности для научного оборудования.
Меркурий постоянно подвержен проникающей солнечной радиации, планета имеет самые высокие температуры во всей Солнечной системе. По информации представителей Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства, речь идёт о высочайшем уровне радиации и экстремальных температурах на поверхности объекта. В октябре 2018 года научный зонд BepiColombo будет отправлен к Меркурию. При подлёте к планете температура окружающей среды будет составлять 350 градусов по Цельсию. Если зонду удастся добраться до планеты к 2025 году, ученые дистанционно смогут получить важную для них информацию. После завершения двух предыдущих миссий остались некоторые невыясненные вопросы.
Первая экспедиция к планете состоялась в 1974 году, тогда зонд Mariner 10, пролетев мимо Меркурия, зафиксировал, что он имеет очень сильное магнитное поле, в отличие от Марса, Венеры и Луны. Научный аппарат Messenger пролетел мимо планеты в 2009 году. Было подтверждено, что Меркурий имеет тонкую верхнюю атмосферу заряженных частиц, слишком редких для создания плотных облаков.
Меркурий постоянно подвержен проникающей солнечной радиации, планета имеет самые высокие температуры во всей Солнечной системе. По информации представителей Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства, речь идёт о высочайшем уровне радиации и экстремальных температурах на поверхности объекта. В октябре 2018 года научный зонд BepiColombo будет отправлен к Меркурию. При подлёте к планете температура окружающей среды будет составлять 350 градусов по Цельсию. Если зонду удастся добраться до планеты к 2025 году, ученые дистанционно смогут получить важную для них информацию. После завершения двух предыдущих миссий остались некоторые невыясненные вопросы.
Первая экспедиция к планете состоялась в 1974 году, тогда зонд Mariner 10, пролетев мимо Меркурия, зафиксировал, что он имеет очень сильное магнитное поле, в отличие от Марса, Венеры и Луны. Научный аппарат Messenger пролетел мимо планеты в 2009 году. Было подтверждено, что Меркурий имеет тонкую верхнюю атмосферу заряженных частиц, слишком редких для создания плотных облаков.
Автор: Семен Зайцев