Пиар-менеджер певицы Глюк’oZа сообщила о болезни артистки
Певица Наталья Чистякова-Ионова, имеющая сценический псевдоним Глюк’oZa, заболела в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщила пиар-менеджер поп-звезды. Информация также размещена в московских массмедиа.
Согласно представленной информации, Наталья Чистякова-Ионова больна. При этом не было уточнено, чем именно заболела поп-исполнительница. По словам представителя артистки, состояние певицы не позволяет ей общаться с журналистами. Особо было отмечено, что звезда российской эстрады на новогодних концертах и корпоративах не сможет порадовать публику.
Все вопросы в настоящее время решаются через пиар-менеджера, включая общение с прессой. Представитель известной артистки отказалась сообщить, где именно сейчас находится звезда, и когда она сможет выйти в свет.
Согласно представленной информации, Наталья Чистякова-Ионова больна. При этом не было уточнено, чем именно заболела поп-исполнительница. По словам представителя артистки, состояние певицы не позволяет ей общаться с журналистами. Особо было отмечено, что звезда российской эстрады на новогодних концертах и корпоративах не сможет порадовать публику.
Все вопросы в настоящее время решаются через пиар-менеджера, включая общение с прессой. Представитель известной артистки отказалась сообщить, где именно сейчас находится звезда, и когда она сможет выйти в свет.
Автор: Семен Зайцев