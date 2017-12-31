По итогам 2017 года в пятерку популярных автомобильных новинок вошли Lada Vesta SW Cross и Hyundai Solaris
Автомобильные эксперты подводят итоги уходящего года. Названы самые популярные новинки на отечественном автомобильном рынке, в которые вошли такие машины, как Lada Vesta SW Cross и Hyundai Solaris.
На первое место эксперты поставили Lada Vesta SW Cross от АвтоВАЗ. Автомобиль по доступной цене (от 755 000 руб.) составил достойную конкуренцию иностранным моделям в своем классе. Авто получило современную богатую техническую начинку, не уступающую зарубежным аналогам.
Hyundai Solaris и Kia Rio делят вторую и третью строчки рейтинга. Корейские автомобили давно завоевали любовь автолюбителей соотношением цены/качества. Новинки получили обновленный современный дизайн, хорошее техническое оснащение и приемлемые цены, что предопределило их успех на российском рынке.
Кроссовер Mazda CX-9 держится на четвертой позиции. Новый внедорожник от Mazda стремительно завоевывает популярность. Следует отметить, что вскоре он будет собираться во Владивостоке. И хотя ценник новинки достаточно высок (от 2 890 000 руб.), но технические характеристики Mazda CX-9 соответствуют флагманской премиальной модели.
Еще один представитель SUV класса, японский Honda CR-V, замыкает пятерку лучших. Внедорожник с богатым выбором силовых агрегатов, цена которого стартует с 1 770 000 руб., получил новый вид и высокие оценки экспертов и потребителей.
На первое место эксперты поставили Lada Vesta SW Cross от АвтоВАЗ. Автомобиль по доступной цене (от 755 000 руб.) составил достойную конкуренцию иностранным моделям в своем классе. Авто получило современную богатую техническую начинку, не уступающую зарубежным аналогам.
Hyundai Solaris и Kia Rio делят вторую и третью строчки рейтинга. Корейские автомобили давно завоевали любовь автолюбителей соотношением цены/качества. Новинки получили обновленный современный дизайн, хорошее техническое оснащение и приемлемые цены, что предопределило их успех на российском рынке.
Кроссовер Mazda CX-9 держится на четвертой позиции. Новый внедорожник от Mazda стремительно завоевывает популярность. Следует отметить, что вскоре он будет собираться во Владивостоке. И хотя ценник новинки достаточно высок (от 2 890 000 руб.), но технические характеристики Mazda CX-9 соответствуют флагманской премиальной модели.
Еще один представитель SUV класса, японский Honda CR-V, замыкает пятерку лучших. Внедорожник с богатым выбором силовых агрегатов, цена которого стартует с 1 770 000 руб., получил новый вид и высокие оценки экспертов и потребителей.
Автор: Артемов Сергей