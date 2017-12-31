Диана Шурыгина удивила поклонников своим шпагатом
Диана Шурыгина серьезно удивила своих поклонников, продемонстрировав им собственный шпагат. Свои навыки скандальная теледива решила показать подписчикам посредством Instagram.
В соцсети Диана Шурыгина поделилась фото, где решила похвастаться перед публикой своими навыками. Так, девушка призналась, что за несколько дней до Нового года решила поставить перед собой неожиданную цель — сесть на шпагат. Теледива прилежно занималась, и в итоге ей удалось добиться идеальной растяжки всего спустя 13 занятий. Своими результатами Шурыгина вполне довольна, и в завершение поста она поинтересовалась у многочисленных фолловеров, занимаются ли они спортом.
Многие поклонники начали хвалить скандальную звезду, отмечая, что она действительно справилась с задачей и сумела удивить. Некоторые пользователи Сети даже поспешили сравнить Диану Шургину с Анастасией Волочковой, отмечая, что вскоре девушка сможет составить балерине достойную конкуренцию. Публикация теледивы сумела в итоге собрать множество отметок “Мне нравится” и значительное количество отзывов от подписчиков.
В соцсети Диана Шурыгина поделилась фото, где решила похвастаться перед публикой своими навыками. Так, девушка призналась, что за несколько дней до Нового года решила поставить перед собой неожиданную цель — сесть на шпагат. Теледива прилежно занималась, и в итоге ей удалось добиться идеальной растяжки всего спустя 13 занятий. Своими результатами Шурыгина вполне довольна, и в завершение поста она поинтересовалась у многочисленных фолловеров, занимаются ли они спортом.
Многие поклонники начали хвалить скандальную звезду, отмечая, что она действительно справилась с задачей и сумела удивить. Некоторые пользователи Сети даже поспешили сравнить Диану Шургину с Анастасией Волочковой, отмечая, что вскоре девушка сможет составить балерине достойную конкуренцию. Публикация теледивы сумела в итоге собрать множество отметок “Мне нравится” и значительное количество отзывов от подписчиков.
Автор: Марина Вебер