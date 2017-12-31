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exclusive / Шоу-бизнес

Диана Шурыгина удивила поклонников своим шпагатом
Диана Шурыгина серьезно удивила своих поклонников, продемонстрировав им собственный шпагат. Свои навыки скандальная теледива решила показать подписчикам посредством Instagram.

Диана Шурыгина удивила поклонников своим шпагатом


В соцсети Диана Шурыгина поделилась фото, где решила похвастаться перед публикой своими навыками. Так, девушка призналась, что за несколько дней до Нового года решила поставить перед собой неожиданную цель — сесть на шпагат. Теледива прилежно занималась, и в итоге ей удалось добиться идеальной растяжки всего спустя 13 занятий. Своими результатами Шурыгина вполне довольна, и в завершение поста она поинтересовалась у многочисленных фолловеров, занимаются ли они спортом.

Многие поклонники начали хвалить скандальную звезду, отмечая, что она действительно справилась с задачей и сумела удивить. Некоторые пользователи Сети даже поспешили сравнить Диану Шургину с Анастасией Волочковой, отмечая, что вскоре девушка сможет составить балерине достойную конкуренцию. Публикация теледивы сумела в итоге собрать множество отметок “Мне нравится” и значительное количество отзывов от подписчиков.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:30
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