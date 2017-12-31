Николай Басков оформил страховку на случай развода с Викторией Лопыревой

«Я собираюсь заключить договор в любом случае, опираясь на бывшие просчеты. Любовь – это замечательно, но для меня еще важны гарантии. Для Виктории Лопыревой я составил суровый свадебный контракт. Считаю, что мы обоюдно решим вопрос на взаимовыгодных условиях», – сообщил российский артист.

Даже красиво ухаживая и преподнося роскошные подарки своей избраннице, Николай Басков хорошо помнит и заботится о своем материальном положении. До начала свадебной процессии, которую звездная пара запланировала сыграть в течение следующего года, певец хорошо продумал и составил для будущей жены Виктории Лопыревой особый брачный контракт. По словам самого артиста в передаче «Секрет на миллион», документ будет содержать пункты, страхующие имущество Баскова в момент возможного официального развода. Сам певец пояснил, что вынужденная мера стала последствием неудач в прошлых семейных отношениях.Николай Басков попросил заметить в этом поступке не только корыстную цель, а и более благородные мотивы. Этот контракт с Викторией Лопыревой он подписывает изначально во избежание возникновения форс-мажорных ситуаций и прочих конфликтов, а также рекомендует делать то же самое всем людям, вступающим в брак.