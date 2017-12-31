Телеведущая Ольга Шелест экстренно госпитализирована с ранением руки
Телеведущая Ольга Шелест была экстренно госпитализирована в Москве с ранением руки, которое получила, открывая новогодний подарок. Она сильно порезала сухожилие, потребовалось хирургическое вмешательство.
Информация о госпитализации появилась от самой Ольги Шелест в социальной сети Instagram. Звезда опубликовала видео, в котором поблагодарила своих многочисленных поклонников за ободряющую поддержку. Ведущая рассказала, что накануне сильно порезала палец и повредила сухожилие. Ее срочно доставили в больницу и провели экстренную операцию.
Ольга Шелест добавила, что очень благодарна медицинскому персоналу и особенно хирургу, который проводил операцию. Он сделал все аккуратно и быстро, и на следующий день ее отпустили домой, а уже вечером 31 декабря она отправится в горы, кататься на сноуборде.
В конце Ольга Шелест напомнила поклонникам, что следует быть аккуратнее при работе с ножом, поздравила подписчиков с наступающим Новым годом и попросила их заботиться о себе и своих близких.
Фолловеры пожелали своей любимой ведущей скорейшего выздоровления и крепкого здоровья в будущем. Они восхитились стойкостью теледивы, поздравили ее с наступающим Новым годом и в шутку попросили Ольгу Шелест в дальнейшем пользоваться только «пушистыми предметами».
Между тем в 2017 году Ольге Шелест исполнилось 40 лет.
Информация о госпитализации появилась от самой Ольги Шелест в социальной сети Instagram. Звезда опубликовала видео, в котором поблагодарила своих многочисленных поклонников за ободряющую поддержку. Ведущая рассказала, что накануне сильно порезала палец и повредила сухожилие. Ее срочно доставили в больницу и провели экстренную операцию.
Ольга Шелест добавила, что очень благодарна медицинскому персоналу и особенно хирургу, который проводил операцию. Он сделал все аккуратно и быстро, и на следующий день ее отпустили домой, а уже вечером 31 декабря она отправится в горы, кататься на сноуборде.
В конце Ольга Шелест напомнила поклонникам, что следует быть аккуратнее при работе с ножом, поздравила подписчиков с наступающим Новым годом и попросила их заботиться о себе и своих близких.
Фолловеры пожелали своей любимой ведущей скорейшего выздоровления и крепкого здоровья в будущем. Они восхитились стойкостью теледивы, поздравили ее с наступающим Новым годом и в шутку попросили Ольгу Шелест в дальнейшем пользоваться только «пушистыми предметами».
Между тем в 2017 году Ольге Шелест исполнилось 40 лет.
Автор: Нина Лукашева