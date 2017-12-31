Редкий ЗИЛ-4112 Р в 2017 году продавали за 70 млн рублей
Некоторые модели марок «ЗИЛ» и «Волга» оказались дороже элитного жилья. Коллекционные модели традиционно стоят дорого, однако многих шокирует тот факт, что ВАЗ-2101 продаётся за 1,5 млн рублей. При этом в продаже можно увидеть ЗИЛ-117 стоимостью в 54 млн рублей, а также ЗИЛ-4112 Р с ценником в 70 млн рублей.
Сумма, которую просят за «копейку», позволяет приобрести люкс-автомобиль, а редкие образчики ЗИЛ по стоимости оказались эквиваленты элитному жилью. Стоимость модели «Волга» версии 31029 составляет 1 млн рублей. Пробег авто - 53 км, утверждает автор объявления о продаже автомобиля.
За автобус 118 «Юность» продавец попросил 35 млн рублей. Транспорт создавался на основе лимузина ЗИЛ-111. Помимо этого, за текущий год на рынке появлялась переработанная версия ГАЗ-21, который по большей части представляет собой кастомный Mercedes-Benz с внешним видом отечественной модели. Итоговую цену установили в 21 млн рублей.
Сумма, которую просят за «копейку», позволяет приобрести люкс-автомобиль, а редкие образчики ЗИЛ по стоимости оказались эквиваленты элитному жилью. Стоимость модели «Волга» версии 31029 составляет 1 млн рублей. Пробег авто - 53 км, утверждает автор объявления о продаже автомобиля.
За автобус 118 «Юность» продавец попросил 35 млн рублей. Транспорт создавался на основе лимузина ЗИЛ-111. Помимо этого, за текущий год на рынке появлялась переработанная версия ГАЗ-21, который по большей части представляет собой кастомный Mercedes-Benz с внешним видом отечественной модели. Итоговую цену установили в 21 млн рублей.
Автор: Валерий Антонов