На внедорожник Chevrolet Niva с 1 января объявлена скидка
Представители компании «АвтоВАЗ» сообщили, что с 1 января Chevrolet Niva будет продаваться со скидкой. Специальное предложение для потребителей будет действовать на протяжении месяца.
Новогодняя акция от отечественного производителя получила название «На улице минус 20». Именно таким будет размер максимальной скидки на транспортное средство. Все модификации Chevrolet Niva получат ценник на 20 тысяч рублей меньше обычного. Начальная стоимость внедорожника, таким образом, составит примерно 600 тысяч рублей.
За максимальную комплектацию транспортного средства придется отдать порядка 770 тысяч рублей. В сообщении пресс-службы российского автопроизводителя говорится, что предложением смогут также воспользоваться и юридические лица, однако размер скидки в данном случае будет оговариваться индивидуально.
Новогодняя акция от отечественного производителя получила название «На улице минус 20». Именно таким будет размер максимальной скидки на транспортное средство. Все модификации Chevrolet Niva получат ценник на 20 тысяч рублей меньше обычного. Начальная стоимость внедорожника, таким образом, составит примерно 600 тысяч рублей.
За максимальную комплектацию транспортного средства придется отдать порядка 770 тысяч рублей. В сообщении пресс-службы российского автопроизводителя говорится, что предложением смогут также воспользоваться и юридические лица, однако размер скидки в данном случае будет оговариваться индивидуально.
Автор: Махов Артем