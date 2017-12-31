В турнире UFC Нурмагомедов одержал победу над Барбозой
Боец MMA из РФ Хабиб Нурмагомедов стал победителем турнира UFC. Вторым претендентом на лидерство был боец из Бразилии Эдсон Барбоза.
Нурмагомедов уже с самого начала состязания добился огромнейшего преимущества по числу ударов, сохранив их во II раунде. В III раунде боец из РФ победил конкурента Барбозу, нанеся ему 154 удара, в то время как бразилец ответил лишь 25-ю.
Данная победа стала 25-й по счёту для 29-летнего Нурмагомедова. 31-летний Барбоза имел успех 19 раз, а проигрышей - 5.
Напомним, Конор Макгрегор, победитель UFC, едва не избил рефери после турнира.
Нурмагомедов уже с самого начала состязания добился огромнейшего преимущества по числу ударов, сохранив их во II раунде. В III раунде боец из РФ победил конкурента Барбозу, нанеся ему 154 удара, в то время как бразилец ответил лишь 25-ю.
Данная победа стала 25-й по счёту для 29-летнего Нурмагомедова. 31-летний Барбоза имел успех 19 раз, а проигрышей - 5.
Напомним, Конор Макгрегор, победитель UFC, едва не избил рефери после турнира.
Автор: Воробьева Алина