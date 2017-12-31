В Новом году Светлана Лобода пожелала себе рождение еще одного ребенка
Популярная певица пожелала в будущем году успехов своей маленькой дочери. Главным новогодним желанием для себя Светлана Лобода назвала рождение еще одного ребенка.
Светлане Лободе не удавалось уделять своей любимой дочери достаточно времени из-за напряженного творческого графика артистки. Девочка в этом году стала первоклассницей, поэтому певица пожелала ей успехов в учебе и удачи. Также Светлана Лобода намекнула на возможное пополнение в семье и на то, что рождение второго ребенка - это ее новогоднее пожелание для себя.
Светлане Лободе не удавалось уделять своей любимой дочери достаточно времени из-за напряженного творческого графика артистки. Девочка в этом году стала первоклассницей, поэтому певица пожелала ей успехов в учебе и удачи. Также Светлана Лобода намекнула на возможное пополнение в семье и на то, что рождение второго ребенка - это ее новогоднее пожелание для себя.
Автор: Артемов Сергей