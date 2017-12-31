СМИ: Цымбалюк-Романовская показала новогоднюю ёлку за 300 тысяч рублей
Виталина Цымбалюк-Романовская показала свою новогоднюю елку стоимостью в 300 тысяч рублей. Экс-супруга Армена Джигарханяна все еще пребывает под подпиской о невыезде, поэтому отмечать праздники будет в одной из 3-х квартир, которые остались ей после развода.
Новогодняя ель украшена живыми цветами, игрушками в форме музыкальных инструментов, гирляндами и мишурой. Видео с традиционным украшением дома Цымбалюк-Романовская представила на личной странице в Facebook, сообщают СМИ.
Для поклонников экс-жена Джигарханьяна спела песню «Заметает зима, заметает, все, что было до тебя», которая была широко известна в период СССР. Многие восприняли это как намек на расставание с бывшим мужем.
Новогодняя ель украшена живыми цветами, игрушками в форме музыкальных инструментов, гирляндами и мишурой. Видео с традиционным украшением дома Цымбалюк-Романовская представила на личной странице в Facebook, сообщают СМИ.
Для поклонников экс-жена Джигарханьяна спела песню «Заметает зима, заметает, все, что было до тебя», которая была широко известна в период СССР. Многие восприняли это как намек на расставание с бывшим мужем.
Автор: Валерий Антонов