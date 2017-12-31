Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Авто

Дата премьеры хэтчбека Ford Focus нового поколения назначена на весну 2018
Представители автомобильной марки Ford рассказали о дате презентации хэтчбека Ford Focus нового поколения. По словам работников американской компании, показ популярного авто назначен на весну 2018 года.

Дата премьеры хэтчбека Ford Focus нового поколения назначена на весну 2018


Новая модель Ford Focus в данный момент продолжает проходить различные тестирования, а изначально показ был запланирован в текущем году на территории автосалона в Детройте, но презентацию отложили. В недавнем интервью представителями Ford была сказана фраза по поводу назначенной даты показа обновленного хэтчбека Focus в марте 2018 г.

Презентация новинки пройдет в рамках деятельности Женевского автосалона. Как известно, для новой линейки Focus у серийных автомобилей уменьшат вес примерно на 50 кг и увеличат их габариты. Считается, что в новом хэтчбеке Ford установят модификации ST-Line, Vignale и Active, версии которых уже присутствуют в комплектации Ford Fiesta.
Автор: Дягилев Михаил
Сегодня, 12:40
Читайте также
Загрузка...
В канун Нового года несколько домов в Уфе
Короткие смс поздравления с Новым годом 2018 в
Ниагарский водопад замерз в США и привлек своим
В преддверии Нового года в Омске объявлено
Во Владивосток запретили въезд большегрузного
Житель Канады почти 50 лет не открывает подарок
Дмитрий Рогозин с таксой Николасом поздравил
В турнире UFC Нурмагомедов одержал победу над
Классные стихи на Новый год 2018
СМС с 2018 годом земляной Собаки. Смешные,
В Екатеринбурге прошел забег полуголых Дедов
В Ростове-на-Дону запретили торговлю на
Добавление комментария
Последние новости
31.12, 18:00 В Подмосковье при пожаре в бытовке детсада погиб мужчина
31.12, 17:40 В Тольятти водитель ВАЗ-2110 влетел в столб
31.12, 17:20 Дилеры Zotye начали продажи новогодней версии модели T700
31.12, 17:00 В канун Нового года несколько домов в Уфе остались без
31.12, 16:45 Самыми ненадёжными авто стали Fiat, Jaguar и Volvo -
31.12, 16:30 Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов предрек скорое
31.12, 16:28 Короткие смс поздравления с Новым годом 2018 в стихах
31.12, 16:15 В Ростовской области в аварии погибли два человека
31.12, 16:00 В Новокузнецке мужчина упал с 4 этажа и выжил
31.12, 15:40 В Кемеровской области в ДТП погибла семейная пара
31.12, 15:20 Apple оснастит iPhone 2018 года памятью в 512 Гб
31.12, 15:00 На юге Санкт-Петербурга сгорел припаркованный Jaguar
31.12, 14:20 В Москве 4 подростка пострадали при взрыве петард
31.12, 14:00 Ниагарский водопад замерз в США и привлек своим видом
31.12, 13:58 Любовь Толкалина разместила в Instagram снимок в наряде
31.12, 13:40 Звезда “Кухни” с “нетрадиционной ориентацией” Никита
31.12, 13:39 В преддверии Нового года в Омске объявлено штормовое
31.12, 13:37 В ночь на воскресенье на Кубани трое человек погибли в
31.12, 13:20 Во Владивосток запретили въезд большегрузного транспорта
31.12, 13:12 В Омске экстренно эвакуировали аэропорт