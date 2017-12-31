Дата премьеры хэтчбека Ford Focus нового поколения назначена на весну 2018
Представители автомобильной марки Ford рассказали о дате презентации хэтчбека Ford Focus нового поколения. По словам работников американской компании, показ популярного авто назначен на весну 2018 года.
Новая модель Ford Focus в данный момент продолжает проходить различные тестирования, а изначально показ был запланирован в текущем году на территории автосалона в Детройте, но презентацию отложили. В недавнем интервью представителями Ford была сказана фраза по поводу назначенной даты показа обновленного хэтчбека Focus в марте 2018 г.
Презентация новинки пройдет в рамках деятельности Женевского автосалона. Как известно, для новой линейки Focus у серийных автомобилей уменьшат вес примерно на 50 кг и увеличат их габариты. Считается, что в новом хэтчбеке Ford установят модификации ST-Line, Vignale и Active, версии которых уже присутствуют в комплектации Ford Fiesta.
Новая модель Ford Focus в данный момент продолжает проходить различные тестирования, а изначально показ был запланирован в текущем году на территории автосалона в Детройте, но презентацию отложили. В недавнем интервью представителями Ford была сказана фраза по поводу назначенной даты показа обновленного хэтчбека Focus в марте 2018 г.
Презентация новинки пройдет в рамках деятельности Женевского автосалона. Как известно, для новой линейки Focus у серийных автомобилей уменьшат вес примерно на 50 кг и увеличат их габариты. Считается, что в новом хэтчбеке Ford установят модификации ST-Line, Vignale и Active, версии которых уже присутствуют в комплектации Ford Fiesta.
Автор: Дягилев Михаил