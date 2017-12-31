Звезда “Кухни” с “нетрадиционной ориентацией” Никита Тарасов стал отцом
Никита Тарасов, сыгравший в сериале "Кухня" повара с нетрадиционной сексуальной ориентацией, впервые стал отцом. Об этом радостном событии актер написала на своей странице Instagram.
На своей странице Никита Тарасов поделился милым снимком, где он стоит, будучи облаченным в медицинскую одежду. На руках актер держит новорожденного ребенка, а подпись к публикации гласит: “Здравствуй, человек!”. Кроме того, известный по сериалу “Кухня” деятель в хэштегах поставил надпись #спасиболюбимая, что адресовано супруге артиста.
Проходили роды в стенах Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова, и для Никиты Тарасова этот ребенок является первым, несмотря на то, что артисту уже 36 лет. У актера и его возлюбленной родилась девочка, и впоследствии пара решила назвать ее Таисией.
Подписчики страницы Никиты Тарасова в соцсети начали массово поздравлять своего кумира, желая здоровья малышу и его матери. Снимок успел собрать более 10 тысяч отметок “Мне нравится”.
На своей странице Никита Тарасов поделился милым снимком, где он стоит, будучи облаченным в медицинскую одежду. На руках актер держит новорожденного ребенка, а подпись к публикации гласит: “Здравствуй, человек!”. Кроме того, известный по сериалу “Кухня” деятель в хэштегах поставил надпись #спасиболюбимая, что адресовано супруге артиста.
Проходили роды в стенах Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова, и для Никиты Тарасова этот ребенок является первым, несмотря на то, что артисту уже 36 лет. У актера и его возлюбленной родилась девочка, и впоследствии пара решила назвать ее Таисией.
Подписчики страницы Никиты Тарасова в соцсети начали массово поздравлять своего кумира, желая здоровья малышу и его матери. Снимок успел собрать более 10 тысяч отметок “Мне нравится”.
Автор: Марина Вебер