Во Владивосток запретили въезд большегрузного транспорта из-за сильного снегопада
Въезд большегрузного транспорта во Владивосток запрещён вследствие обильного снегопада. Пресс-служба администрации Приморского края сообщает о запрете на передвижение фур по дорогам региона.
Запрет на движение грузовиков и седельных тягачей с полуприцепами был введен в ночь на 31 декабря в связи с начавшимся снегопадом. Движение по дорогам столицы края крайне затруднено. При этом представители дорожной полиции и МЧС призывают водителей личного автотранспорта по возможности воздержаться от поездок. В случае необходимости выезда на дороге следует соблюдать меры предосторожности. Призывается не препятствовать работе снегоуборочной техники и не парковать машины на обочинах магистралей и центральных улицах Владивостока. Пресс-представитель горадминистрации сообщил, что вследствие циклона, зародившегося в Желтом море, в крае начался обильный снегопад.
В регионе, на горных перевалах, находится тяжёлая техника. Она готова прийти на помощь машинам, застрявшим в пути. Было отмечено, что наблюдается сложная ситуация, создан специальный штаб, проводится мониторинг. Виталий Веркеенко, мэр Владивостока, сообщил журналистам, что все системы связи активированы. Службы, ответственные за эффективную работу во время подобных ситуаций, готовы к работе.
Запрет на движение грузовиков и седельных тягачей с полуприцепами был введен в ночь на 31 декабря в связи с начавшимся снегопадом. Движение по дорогам столицы края крайне затруднено. При этом представители дорожной полиции и МЧС призывают водителей личного автотранспорта по возможности воздержаться от поездок. В случае необходимости выезда на дороге следует соблюдать меры предосторожности. Призывается не препятствовать работе снегоуборочной техники и не парковать машины на обочинах магистралей и центральных улицах Владивостока. Пресс-представитель горадминистрации сообщил, что вследствие циклона, зародившегося в Желтом море, в крае начался обильный снегопад.
В регионе, на горных перевалах, находится тяжёлая техника. Она готова прийти на помощь машинам, застрявшим в пути. Было отмечено, что наблюдается сложная ситуация, создан специальный штаб, проводится мониторинг. Виталий Веркеенко, мэр Владивостока, сообщил журналистам, что все системы связи активированы. Службы, ответственные за эффективную работу во время подобных ситуаций, готовы к работе.
Автор: Семен Зайцев