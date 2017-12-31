Ниагарский водопад замерз в США и привлек своим видом тысячи туристов
Ниагарский водопад частично замерз в США из-за наступления арктических холодов, чем привлек тысячи туристов. При этом эксперты заявляют об иллюзии замерзания, поскольку движение воды внутри потока сохраняется.
Рекордные холода сохраняются в США и Канаде уже на протяжении нескольких дней и, по прогнозам специалистов, продержаться еще не менее недели. В частности, в канадских населенных пунктах Реджайна и Виннипег температурные показатели преодолели отметку в -50, а в Нью-Йорке -11. Ниагарский водопад больше замерз со стороны Канады. Он буквально превратился в ледяные глыбы, при этом течение внутри него продолжается.
Тысячи туристов не могут отказать себе в удовольствии полюбоваться этой неземной красотой и съезжаются со всего мира, чтобы увидеть, как гигантская сила воды будто остановилась в плену аномального холода. Сеть буквально заполонили фотографии очевидцев события.
В последний раз Ниагарский водопад покрывался льдом два года назад, до этого столь необычное явление наблюдалось в 1912 и 1848 годах. Дело в том, что Ниагарские водопады считаются самыми сильными в Северной Америке. Это целый комплекс, в него входит сразу несколько падающих потоков воды, протяженностью свыше 700 метров.
Рекордные холода сохраняются в США и Канаде уже на протяжении нескольких дней и, по прогнозам специалистов, продержаться еще не менее недели. В частности, в канадских населенных пунктах Реджайна и Виннипег температурные показатели преодолели отметку в -50, а в Нью-Йорке -11. Ниагарский водопад больше замерз со стороны Канады. Он буквально превратился в ледяные глыбы, при этом течение внутри него продолжается.
Тысячи туристов не могут отказать себе в удовольствии полюбоваться этой неземной красотой и съезжаются со всего мира, чтобы увидеть, как гигантская сила воды будто остановилась в плену аномального холода. Сеть буквально заполонили фотографии очевидцев события.
В последний раз Ниагарский водопад покрывался льдом два года назад, до этого столь необычное явление наблюдалось в 1912 и 1848 годах. Дело в том, что Ниагарские водопады считаются самыми сильными в Северной Америке. Это целый комплекс, в него входит сразу несколько падающих потоков воды, протяженностью свыше 700 метров.
Автор: Нина Лукашева