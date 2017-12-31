В Москве 4 подростка пострадали при взрыве петард
В Москве четверо подростков пострадали во время взрыва петард. По информации от местных правоохранителей, всех их пришлось госпитализировать с серьезными травмами конечностей.
Первый инцидент произошел на улице Недорубова. Двое школьников в возрасте 14 лет были госпитализированы в больницу с травмами рук. По словам пострадавших, они пытались взорвать петарды, держа их в руках. Второй инцидент произошел на улице Смольной. В ходе происшествия молодой человек 11 лет получил травму запястья.
И еще один школьник 14 лет получил травмы на улице Сумская. Он был доставлен в больницу с открытой раной на руке, полученной в результате взрыва петарды. По факту всех происшествий проводится оперативная проверка.
Первый инцидент произошел на улице Недорубова. Двое школьников в возрасте 14 лет были госпитализированы в больницу с травмами рук. По словам пострадавших, они пытались взорвать петарды, держа их в руках. Второй инцидент произошел на улице Смольной. В ходе происшествия молодой человек 11 лет получил травму запястья.
И еще один школьник 14 лет получил травмы на улице Сумская. Он был доставлен в больницу с открытой раной на руке, полученной в результате взрыва петарды. По факту всех происшествий проводится оперативная проверка.
Автор: Махов Артем