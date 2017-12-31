Самыми ненадёжными авто стали Fiat, Jaguar и Volvo - TopGear
Эксперты TopGear, опросив владельцев авто известных брендов, обнародовали перечень самых ненадёжных машин. В тройку лидеров данного ТОПа вошли Fiat, Jaguar и Volvo.
Согласно подсчётам специалистов TopGear, на каждую сотню авто приходится в среднем в полтора раза больше жалоб, касающихся технического оснащения транспортных средств. Помимо Fiat, Jaguar и Volvo, в рейтинг самых ненадёжных машин попали «японцы» Mazda, Subaru, Mitsubishi и Infiniti, британский Land Rover, немецкая Audi. В ряде случаев автомобилисты недовольны недоработанными инновационными функциями указанных моделей.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о победителе рейтинга наиболее разочаровывающих зарубежных авто.
Согласно подсчётам специалистов TopGear, на каждую сотню авто приходится в среднем в полтора раза больше жалоб, касающихся технического оснащения транспортных средств. Помимо Fiat, Jaguar и Volvo, в рейтинг самых ненадёжных машин попали «японцы» Mazda, Subaru, Mitsubishi и Infiniti, британский Land Rover, немецкая Audi. В ряде случаев автомобилисты недовольны недоработанными инновационными функциями указанных моделей.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о победителе рейтинга наиболее разочаровывающих зарубежных авто.
Автор: Воробьева Алина