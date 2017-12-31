В Кемеровской области в ДТП погибла семейная пара
В Кемеровской области в ДТП скончалась семейная пара. Трагический инцидент случился 30 декабря приблизительно в 13:00 недалеко от поселения Суслово, расположенного в Мариинском районе. Как сообщают очевидцы, водитель за рулем Toyota Corolla не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшемся навстречу ВАЗ-2114.
В отечественном авто находилась семья из 3-х человек, в живых из них остался лишь 7-летний ребенок. По предварительным данным, причиной аварии мог стать гололед на дороге. Отмечается, что у ребенка медики выявили открытый перелом берцовой кости, а также множественные рваные раны. Малыша срочно госпитализировали.
Водитель Toyota умер в реанимации. В сообщениях местных СМИ отмечается, что у погибшей пары остался еще один ребенок 14 лет. Причины и обстоятельства ДТП выясняются работниками правоохранительных органов.
В отечественном авто находилась семья из 3-х человек, в живых из них остался лишь 7-летний ребенок. По предварительным данным, причиной аварии мог стать гололед на дороге. Отмечается, что у ребенка медики выявили открытый перелом берцовой кости, а также множественные рваные раны. Малыша срочно госпитализировали.
Водитель Toyota умер в реанимации. В сообщениях местных СМИ отмечается, что у погибшей пары остался еще один ребенок 14 лет. Причины и обстоятельства ДТП выясняются работниками правоохранительных органов.
Автор: Валерий Антонов