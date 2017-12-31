Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов предрек скорое закрытие телепроекта
Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов предрек закрытие телепроекта в скором времени. Он уверен, что конец шоу неизбежен, так как зрители проявляют все меньший интерес к телестройке.
По мнению Майя Абрикосова, «Дом-2» стал скучным для просмотра. Виной всему наполнение шоу множеством «неэффективного, неживого, отягощающего», и все это следует исключить из программы. Кроме этого, участники больше времени посвящают различным конкурсам в рамках проекта, аналоги которых транслируются и на других телеканалах.
По мнению Абрикосова, Ольга Бузова и Ксения Бородина должны остаться единственными ведущими, а шоу должно получить новые идеи и свежий взгляд. В заключение, экс-участник заявил, что проект демонстрирует как не нужно делать шоу, поэтому находится на стадии развала.
По мнению Майя Абрикосова, «Дом-2» стал скучным для просмотра. Виной всему наполнение шоу множеством «неэффективного, неживого, отягощающего», и все это следует исключить из программы. Кроме этого, участники больше времени посвящают различным конкурсам в рамках проекта, аналоги которых транслируются и на других телеканалах.
По мнению Абрикосова, Ольга Бузова и Ксения Бородина должны остаться единственными ведущими, а шоу должно получить новые идеи и свежий взгляд. В заключение, экс-участник заявил, что проект демонстрирует как не нужно делать шоу, поэтому находится на стадии развала.
Автор: Татьяна Свиридова