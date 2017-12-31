В Новокузнецке мужчина упал с 4 этажа и выжил
Мужчина упал с балкона 4 этажа в Новокузнецке и выжил. По информации СМИ, кузбассовец был в нетрезвом состоянии.
Несчастный случай произошел в ночь на 31 декабря в Новоайдаевском районе города. Сообщается, что житель Новокузнецка упал с высоты на глазах свидетелей. Они оперативно вызвали бригаду медиков службы скорой помощи, мужчину экстренно госпитализировали. Известно, что упавшему 44 года. Данных о состоянии здоровья потерпевшего пока нет.
В обстоятельствах и причинах происшествия разберутся сотрудники полиции. Остальная информация уточняется.
Похожий случай в Новокузнецке произошел в конце октября. Тогда мужчина упал с 3 этажа и сильно травмировался, но выжил.
Несчастный случай произошел в ночь на 31 декабря в Новоайдаевском районе города. Сообщается, что житель Новокузнецка упал с высоты на глазах свидетелей. Они оперативно вызвали бригаду медиков службы скорой помощи, мужчину экстренно госпитализировали. Известно, что упавшему 44 года. Данных о состоянии здоровья потерпевшего пока нет.
В обстоятельствах и причинах происшествия разберутся сотрудники полиции. Остальная информация уточняется.
Похожий случай в Новокузнецке произошел в конце октября. Тогда мужчина упал с 3 этажа и сильно травмировался, но выжил.
Автор: Нина Лукашева