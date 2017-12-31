В канун Нового года несколько домов в Уфе остались без воды
На территории Уфы сразу несколько жилых домов остались без воды, что произошло в преддверии Нового года. Сведения об инциденте подтвердили в пресс-ведомстве МУП “Уфаводоканал”.
Инцидент имел место на территории Уфы в минувшую субботу, 30 декабря. Жители нескольких домов в Черниковке, размещенных на четырех улицах, остались без доступа к горячей или даже холодной воде. В частности, подачу водоснабжения пришлось приостановить в некоторые жилые строения в пределах улицы Мира, Первомайской, Ломоносова, а также Пекинской и Конституции. Позже удалось выяснить, что причиной такой ситуации послужила коммунальная авария.
В частности, на Вологодской улице столицы Башкирии был зафиксирован прорыв трубы, и данная ситуация нуждалась в срочном вмешательства ответственных служб. Коммунальщики Уфы оперативными темпами приступили к ремонтным работам, для чего и потребовалось отключение воды. К настоящему моменту специалистам удалось исправить поломку, и сейчас проблем с подачей воды не наблюдается.
Инцидент имел место на территории Уфы в минувшую субботу, 30 декабря. Жители нескольких домов в Черниковке, размещенных на четырех улицах, остались без доступа к горячей или даже холодной воде. В частности, подачу водоснабжения пришлось приостановить в некоторые жилые строения в пределах улицы Мира, Первомайской, Ломоносова, а также Пекинской и Конституции. Позже удалось выяснить, что причиной такой ситуации послужила коммунальная авария.
В частности, на Вологодской улице столицы Башкирии был зафиксирован прорыв трубы, и данная ситуация нуждалась в срочном вмешательства ответственных служб. Коммунальщики Уфы оперативными темпами приступили к ремонтным работам, для чего и потребовалось отключение воды. К настоящему моменту специалистам удалось исправить поломку, и сейчас проблем с подачей воды не наблюдается.
Автор: Марина Вебер