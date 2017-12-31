В Ростовской области в аварии погибли два человека
В Аксае Ростовской области 30 декабря произошла автомобильная авария со смертельным исходом - погибли два человека. ВАЗ 2109 перевернулся, водитель и пассажир скончались на месте.
Результат смертельной предновогодней аварии выложили в соцсетях. Водитель ВАЗ-2109 потерял управление, и машина перевернулась на крышу, получив значительные повреждения. Мужчина, управлявший авто, и его пассажир не выжили. Ведется следствие.
Результат смертельной предновогодней аварии выложили в соцсетях. Водитель ВАЗ-2109 потерял управление, и машина перевернулась на крышу, получив значительные повреждения. Мужчина, управлявший авто, и его пассажир не выжили. Ведется следствие.
Автор: Артемов Сергей