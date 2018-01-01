NASA: Люди переживут космический апокалипсис
Научные эксперты NASA утверждают, что у людей появятся все шансы выжить во время и после космического апокалипсиса. Человечество получит возможность переселиться на другую планету.
Астрофизики подсчитали приблизительную дату конца существования Солнечной системы, который может наступить спустя несколько млрд лет. К тому времени Солнце раскалится до предельных температур, чем уменьшит предельные зоны существования живых организмов. В безопасной области окажется Марс, на поверхности которого люди сумеют выжить и просуществовать на временном промежутке около 1,5 млрд лет.
«Область, доступная к обитанию, не является постоянной величиной относительно времени или пространства. Ее границы ежесекундно изменяются с той скоростью, с которой увеличивается излучаемая светимость звезды. В допустимые пределы постоянно входят или исчезают новые космические тела», – сообщил астрономический физик Эндрю Дж. Рашби.
Помимо Марса, в зону попадут спутники планеты Сатурн – Энцелад и Титан. По последним данным, эти небесные объекты покрыты льдом, но повышение температурного режима Солнца приведет к таянию льдов и образованию океанов. Под интерес ученых также попадают и экзопланеты, вращающиеся вокруг красных карликов. Жизненные условия в пределах этих небесных тел, предположительно, сохранятся еще на протяжении 15 трлн лет.
Астрофизики подсчитали приблизительную дату конца существования Солнечной системы, который может наступить спустя несколько млрд лет. К тому времени Солнце раскалится до предельных температур, чем уменьшит предельные зоны существования живых организмов. В безопасной области окажется Марс, на поверхности которого люди сумеют выжить и просуществовать на временном промежутке около 1,5 млрд лет.
«Область, доступная к обитанию, не является постоянной величиной относительно времени или пространства. Ее границы ежесекундно изменяются с той скоростью, с которой увеличивается излучаемая светимость звезды. В допустимые пределы постоянно входят или исчезают новые космические тела», – сообщил астрономический физик Эндрю Дж. Рашби.
Помимо Марса, в зону попадут спутники планеты Сатурн – Энцелад и Титан. По последним данным, эти небесные объекты покрыты льдом, но повышение температурного режима Солнца приведет к таянию льдов и образованию океанов. Под интерес ученых также попадают и экзопланеты, вращающиеся вокруг красных карликов. Жизненные условия в пределах этих небесных тел, предположительно, сохранятся еще на протяжении 15 трлн лет.
Автор: Дягилев Михаил