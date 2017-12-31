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Дилеры Zotye начали продажи новогодней версии модели T700
Дилеры марки Zotye приступили к реализации своего Zotye T700 в новогодней модификации. Специальная версия доступна для приобретения за 129,8 тысяч юаней, что эквивалентно 1,148 млн рублей. Эта модификация от стандартной версии отличается более ярким цветом кузова, использованием 18-дюймовых колесных дисков, специальной праздничной заставкой на дисплее бортового компьютера.

Дилеры Zotye начали продажи новогодней версии модели T700


Силовая гамма «новогодней» модификации представлена всего одним вариантом. Покупатели получат под капотом своего транспорта турбодвигатель объёмом 1,8 литра, генерирующим производительность в 177 л. с.

Парой для силового агрегата станет 6-диапазонная роботизированная трансмиссия. Само авто будет представлено вместе с передним приводом.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 17:20
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