Дилеры Zotye начали продажи новогодней версии модели T700
Дилеры марки Zotye приступили к реализации своего Zotye T700 в новогодней модификации. Специальная версия доступна для приобретения за 129,8 тысяч юаней, что эквивалентно 1,148 млн рублей. Эта модификация от стандартной версии отличается более ярким цветом кузова, использованием 18-дюймовых колесных дисков, специальной праздничной заставкой на дисплее бортового компьютера.
Силовая гамма «новогодней» модификации представлена всего одним вариантом. Покупатели получат под капотом своего транспорта турбодвигатель объёмом 1,8 литра, генерирующим производительность в 177 л. с.
Парой для силового агрегата станет 6-диапазонная роботизированная трансмиссия. Само авто будет представлено вместе с передним приводом.
Силовая гамма «новогодней» модификации представлена всего одним вариантом. Покупатели получат под капотом своего транспорта турбодвигатель объёмом 1,8 литра, генерирующим производительность в 177 л. с.
Парой для силового агрегата станет 6-диапазонная роботизированная трансмиссия. Само авто будет представлено вместе с передним приводом.
Автор: Валерий Антонов