На юге Санкт-Петербурга сгорел припаркованный Jaguar
На территории Санкт-Петербурга произошло возгорание дорогостоящей иномарки, припаркованной в ночь на 31 декабря на обочине проезжей части дороги. Автомобиль марки Jaguar загорелся ранним утром. Информация представлена в СМИ пресс-службой МЧС по региону.
Сообщается, что машина находилась возле многоквартирного жилого дома № 167, расположенного по улице Народного Ополчения. Возгорание произошло на рассвете. Прибывшие к месту происшествия спасатели регионального гарнизона МЧС ликвидировали локальный пожар. Особо отмечено, что пострадавших нет. Информация о возгорании поступила в МЧС в 05:36 (по местному времени).
Пресс-представитель ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщил журналистам, что на тушение пожара ушло 20 минут. У транспортного средства выгорел моторный отсек. Пламя не успело распространиться далее моторного отделения. Салон автомобиля воспламенением не затронут.
Сообщается, что машина находилась возле многоквартирного жилого дома № 167, расположенного по улице Народного Ополчения. Возгорание произошло на рассвете. Прибывшие к месту происшествия спасатели регионального гарнизона МЧС ликвидировали локальный пожар. Особо отмечено, что пострадавших нет. Информация о возгорании поступила в МЧС в 05:36 (по местному времени).
Пресс-представитель ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщил журналистам, что на тушение пожара ушло 20 минут. У транспортного средства выгорел моторный отсек. Пламя не успело распространиться далее моторного отделения. Салон автомобиля воспламенением не затронут.
Автор: Семен Зайцев