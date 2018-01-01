На автосалоне в Пекине дебютирует флагманский внедорожник Brilliance V7
В рамках автосалона на территории Пекина состоится дебютная презентация флагманского внедорожника Brilliance V7. Пройдет масштабное мероприятие в Китае уже в апреле грядущего года.
Как отмечают эксперты, внешне Brilliance V7 будет несколько походить на своих “собратьев” — V3, а также V6. Так, модель имеет массивную решетку радиатора, серебряные накладки на бамперах, а также светодиодную оптику и пару патрубков выхлопной системы. Что до интерьера авто от китайского бренда, то здесь особенность скрывается во внушительной системе мультимедиа с сенсорным экраном, и именно на дисплей будет выводиться вся важная информация о том, в каком состоянии находятся системы внедорожника.
Brilliance V7 может получить турбированный двигатель объемом 1.6 литра, способный генерировать порядка 204 лошадиных сил. Разработка силовой установки осуществлялась при поддержке со стороны бренда BMW. Трансмиссия у внедорожника представлена механикой на шесть скоростей, также доступен семиступенчатый “робот”. Модель получит климат-контроль, возможность доступа к салону без ключа, диски на 19 дюймов, панорамную крышу и многое другое.
Как отмечают эксперты, внешне Brilliance V7 будет несколько походить на своих “собратьев” — V3, а также V6. Так, модель имеет массивную решетку радиатора, серебряные накладки на бамперах, а также светодиодную оптику и пару патрубков выхлопной системы. Что до интерьера авто от китайского бренда, то здесь особенность скрывается во внушительной системе мультимедиа с сенсорным экраном, и именно на дисплей будет выводиться вся важная информация о том, в каком состоянии находятся системы внедорожника.
Brilliance V7 может получить турбированный двигатель объемом 1.6 литра, способный генерировать порядка 204 лошадиных сил. Разработка силовой установки осуществлялась при поддержке со стороны бренда BMW. Трансмиссия у внедорожника представлена механикой на шесть скоростей, также доступен семиступенчатый “робот”. Модель получит климат-контроль, возможность доступа к салону без ключа, диски на 19 дюймов, панорамную крышу и многое другое.
Автор: Марина Вебер