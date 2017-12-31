Apple оснастит iPhone 2018 года памятью в 512 Гб
Компания Apple намерена оснастить следующее поколение iPhone памятью на 512 гигабайт. По информации от производителя, премьера девайса состоится осенью 2018 года.
Инсайдеры в компании сообщили, что она намерена существенно изменить подход к производству гаджетов. Ранее максимально доступным объемом памяти в девайсах составлял 256 гигабайт. Ввиду множества ресурсов, которые потребляются приложениями, было решено расширить ВЗУ в два раза.
Специалисты отмечают, что 512 гигабайт интернета будет достаточно для активного использования смартфона. На ВЗУ поместится более 2 тысяч музыкальных композиций, 20 фильмов и еще более 300 приложений.
Инсайдеры в компании сообщили, что она намерена существенно изменить подход к производству гаджетов. Ранее максимально доступным объемом памяти в девайсах составлял 256 гигабайт. Ввиду множества ресурсов, которые потребляются приложениями, было решено расширить ВЗУ в два раза.
Специалисты отмечают, что 512 гигабайт интернета будет достаточно для активного использования смартфона. На ВЗУ поместится более 2 тысяч музыкальных композиций, 20 фильмов и еще более 300 приложений.
Автор: Махов Артем