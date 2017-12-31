Ученые: В 2018 году появится цифровой имплантат мозга
Эксперты назвали перспективные технологии, которые станут настоящим прорывом в науке. Одной из них, по их оценкам, станет изготовление цифрового импланта мозга, позволяющего видеть нейронную пыль.
Проект DAPRA с вложениями в 65 млн долларов в течение 2018 года представит результат своего труда - имплантат головного мозга. Благодаря своим разработкам ученые создали возможность уловить сигналы нейронной пыли и вызывать нейроны. Также исследователи намерены изучить неиспользуемые центры мозга и получить идущие от них сигналы. Специалисты попытаются преобразовать мысли человека в текст. Рассматривается возможность создания мини-мозга из стволовых человеческих клеток.
Проект DAPRA с вложениями в 65 млн долларов в течение 2018 года представит результат своего труда - имплантат головного мозга. Благодаря своим разработкам ученые создали возможность уловить сигналы нейронной пыли и вызывать нейроны. Также исследователи намерены изучить неиспользуемые центры мозга и получить идущие от них сигналы. Специалисты попытаются преобразовать мысли человека в текст. Рассматривается возможность создания мини-мозга из стволовых человеческих клеток.
Автор: Артемов Сергей