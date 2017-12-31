Браузер Opera получит встроенную защиту от майнинга NoCoin в 2018 году
Браузер Opera получит встроенную защиту от майнинга цифровых денег. Расширение называется NoCoin, оно появится в 2018 году.
Компания Opera Software представила бета-версию защиты от майнинга криптовалюты. Благодаря разработанному расширению NoCoin скрипты, используемые для добычи виртуальных денег, будут блокироваться. Опция создана с одной целью - защитить персональные данные пользователей от скрытых кодов, которые используются отдельными онлайн-сайтами в своих программах. Они вредны тем, что перегружают технику и «воруют» электроэнергию.
В данный момент NoCoin проходит тестирование. Финальная версия защиты появится в будущем году. Чтобы запустить ее, потребуется просто активировать приложение в настройках браузера в разделе для блокирования рекламы.
Между тем ранее Opera признали самым популярным браузером России.
Компания Opera Software представила бета-версию защиты от майнинга криптовалюты. Благодаря разработанному расширению NoCoin скрипты, используемые для добычи виртуальных денег, будут блокироваться. Опция создана с одной целью - защитить персональные данные пользователей от скрытых кодов, которые используются отдельными онлайн-сайтами в своих программах. Они вредны тем, что перегружают технику и «воруют» электроэнергию.
В данный момент NoCoin проходит тестирование. Финальная версия защиты появится в будущем году. Чтобы запустить ее, потребуется просто активировать приложение в настройках браузера в разделе для блокирования рекламы.
Между тем ранее Opera признали самым популярным браузером России.
Автор: Нина Лукашева