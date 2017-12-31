Пользователи потребовали от Эрнста убрать пенсионеров из новогоднего эфира
У Константина Эрнста потребовали убрать из эфира новогодних мероприятий пенсионеров. Пользователи представили петицию, содержащую соответствующее предложение в отношении «Голубого огонька». В соответствии с мнением ряда россиян, российский телеэфир страдает от недостатка молодых артистов.
Подчеркнем, что на протяжении нескольких лет «Первый канал» показывает по большей части в новогоднюю ночь победителей шоу «Голос», а также именитых артистов российской эстрады. Негодование пользователей вызвал тот факт, что на разных линиях вещания им приходится видеть одни и те же лица.
Сам Константин Эрнст пока не дал комментария по этом поводу. В числе «надоевших пенсионеров» создатели петиции указали Софию Ротару, Анжелику Варум и Леонида Агутина, Валерия Леонтьева, Аллу Пугачеву и многих других.
Подчеркнем, что на протяжении нескольких лет «Первый канал» показывает по большей части в новогоднюю ночь победителей шоу «Голос», а также именитых артистов российской эстрады. Негодование пользователей вызвал тот факт, что на разных линиях вещания им приходится видеть одни и те же лица.
Сам Константин Эрнст пока не дал комментария по этом поводу. В числе «надоевших пенсионеров» создатели петиции указали Софию Ротару, Анжелику Варум и Леонида Агутина, Валерия Леонтьева, Аллу Пугачеву и многих других.
Автор: Валерий Антонов